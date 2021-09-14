Представники талібів, які стали членами тимчасового уряду Афганістану, заявили, що іноземні країни не мають права тиснути на Афганістан чи давати будь-які рекомендації стосовно вектора руху країни.

Про це повідомляє АР.

“Талібан” має мінімальні шанси на міжнародне визнання, якщо в їх уряді не буде жінок та представників інших політичних сил. Без міжнародної підтримки бойовики не зможуть отримати доступ до фінансів Афганістану, які заморожені на іноземних рахунках. Це означає, що в країні зовсім скоро розпочнеться гуманітарна криза.

Амір Хан Мутакі, представник талібів на переговорах, став офіційним речником нового афганського уряду. Він зробив кілька заяв для місцевих ЗМІ, але не відповів на запитання стосовно того, що “Талібан” має “піддатися міжнародному тиску”. Також він сказав, чи з’являться в уряді талібів жінки та представники інших етнічних й релігійних груп:

“Ми вирішимо, коли настане час”.

Він зробив акцент на тому, що нинішній уряд – тимчасовий, а постійний – таліби збираються сформувати, орієнтуючись на “суспільний запит”.

“Ми робимо крок за кроком, але поки не готові говорити – як довго працюватиме тимчасовий уряд”, – пояснив Мутакі.

Він звернув увагу на те, що іноземні держави не повинні вмішуватися у внутрішні справи Афганістану та давати якісь вказівки чи навіть рекомендації. Цю тезу він повторив кілька разів.

Після нього до журналістів звернувся тимчасовий міністр закордонних справ Афганістану. Він сказав, що “Талібан” готовий виконати обіцянку, яку дав США під час переговорів: жодні терористичні організації не матимуть впливу на Афганістан.

Зокрема, йдеться про діяльність терористичного угруповання “Аль-Каїда”.

“Ми не дозволимо нікому й ніяким групам використовувати нашу землю (Афганістан) проти інших країн”, – заявив міністр.

Про новий афганський уряд говоритимуть на сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, кілька тимчасових міністрів, серед яких сам Мутакі, очільник уряду Мохаммад Хасан Ахунд та міністр внутрішніх справ Сіраджуддін Хаккані, знаходяться в “чорному списку” ООН, як “міжнародні терористи” чи ті, хто “фінансують терористів”. Окрім цього, Хаккані розшукую ФБР у зв’язку з організацією терактів у Кабулі протягом останніх десяти років. Мутакі вже закликав представників ООН прибрати прізвища тимчасових міністрів з “чорного списку” й додав, що “там немає логіки”.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками. Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.