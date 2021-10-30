Представники терористичної організації "Талібан" заявили, що відмова США визнати їх уряд в Афганістані може стати "проблемою для всього світу".

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, таліби звернули увагу на те, що їх уряд відмовляються визнавати в США. Представник талібів Забіхулла Муджахід вважає, що “афганський народ має право на те, аби їх уряд визнали в США”.

“Наше послання Америці: якщо невизнання продовжуватиметься, афганські проблеми залишаться, це стане проблемою регіону та може перетворитися в проблему для всього світу”, – сказав чиновник.

З того часу, як таліби захопили владу в Афганістані в середині серпня, жодна країна світу, в тому числі США, не визнала їх уряд, хоча деякі держави взаємодіють з ними на тому чи іншому рівні (надають гуманітарну допомогу, допомагають налагодити роботу аеропорту тощо).

Нещодавно, під час переговорів в Катарі, США вкотре заявили про готовність надати гуманітарну допомогу афганському народу, але категорично відмовилися визнавати новий уряд талібів.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.