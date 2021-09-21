Про це повідомляє американське видання The Hill.

Заступниця очільника організації в Південній Азії Дінушика Діссанаяке повідомила, що за п’ять тижнів з того моменту, як таліби захопили владу в Афганістані, вони продемонстрували, що “не серйозно ставляться до захисту та дотримання прав людини”.

“Ми вже фіксували багато порушень, від репресивних порушень прав людини, нападів, катувань, до обмежень прав жінок, придушення протестів, свободи слова у ЗМІ та соціуму, в цілому”, – пояснила вона.

Зокрема, таліби вже відмовилися від обіцянки щодо амністії урядових чиновників й захисту журналістів. Таліби почали нападати на афганських поліціянтів та вбили вагітну жінку. Також відомо про випадки, коли таліби викрадали людей з будинків й вбивали їх.

“Наразі практично неможливо проводити якусь правозахисну діяльність, а кількість нападів на правозахисників тільки зростає. Також немає ніяких ознак зниження тиску… Починаючи з 15 серпня “Талібан” та збройні групування проводять обшуки, через що правозахисники вимушені ховатися та таємно переселятися в інші місця”, – додала вона.

Одна з афганських правозахисниць розповіла, що за кілька тижнів до захоплення Кабула таліби знайшли її й допитували. Через чотири дні після захоплення столиці Афганістану їй вдалося покинути країну. Навіть того дня, коли вона хотіла поїхати з країни, до її будинку знову прийшли таліби.

В Amnesty International закликали новий уряд Афганістану “припинити депортацію та вимушені переселення в Афганістані, звернути увагу на права афганських жінок й біженців, а також спростити візовий режим для тих, хто хочуть залишати країну”.

Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку. 18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні. 17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.