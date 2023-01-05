Про це повідомило Reuters.
Заявку зробили представники Талібану та Китаю під час пресконференції в Кабулі.
“Нафтовий контракт на Амудар’ї є важливим проєктом між Китаєм і Афганістаном”, — сказав посол Китаю Ван Юй.
Угода з видобутку сировини такого масштабу стане першою, яку підпише очолювана талібами адміністрація Афганістану з іноземною компанією з часу приходу до влади у 2021 році. Її укладуть з китайською Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC).
Офіційно уряд Китаю не визнав владу талібів. Водночас КНР має значні інтереси в країні, яка знаходиться в центрі регіону, важливого для його інфраструктурної ініціативи “Пояс і шлях”.
Планується, що китайська компанія інвестуватиме в Афганістан 150 млн доларів щороку. Контракт укладуть на 25 років. Згідно з ним вже через три роки інвестиції досягнуть обсягів у 540 млн доларів.
Керована талібами адміністрація матиме 20% партнерства в проєкті. Зазначено, що частка може бути збільшена до 75%. Нафту перероблятимуть в Афганістані.
- Росія знайшла варіант, як перевозити через Босфор підсанкційні товари військового призначення — країна помічає вантажі як цивільні. Серед цього авіаційне паливо для ВПС, технічні вантажі для ЗС РФ та оборонний експорт в Азію.
- Китай став на захист своєї позиції щодо пандемії COVID-19 після того, як президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння з приводу ситуації у КНР, а Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Пекін приховує випадки смерті внаслідок коронавірусу.