Про це повідомило Reuters.

Заявку зробили представники Талібану та Китаю під час пресконференції в Кабулі.

“Нафтовий контракт на Амудар’ї є важливим проєктом між Китаєм і Афганістаном”, — сказав посол Китаю Ван Юй.

Угода з видобутку сировини такого масштабу стане першою, яку підпише очолювана талібами адміністрація Афганістану з іноземною компанією з часу приходу до влади у 2021 році. Її укладуть з китайською Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC).

Офіційно уряд Китаю не визнав владу талібів. Водночас КНР має значні інтереси в країні, яка знаходиться в центрі регіону, важливого для його інфраструктурної ініціативи “Пояс і шлях”.

Планується, що китайська компанія інвестуватиме в Афганістан 150 млн доларів щороку. Контракт укладуть на 25 років. Згідно з ним вже через три роки інвестиції досягнуть обсягів у 540 млн доларів.

Керована талібами адміністрація матиме 20% партнерства в проєкті. Зазначено, що частка може бути збільшена до 75%. Нафту перероблятимуть в Афганістані.