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Таліби наказали неурядовим організаціям заборонити жінкам-співробітницям приходити на роботу

Адміністрація Талібану в Афганістані наказала всім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, згідно з надісланим листом Міністерства економіки.

Неділя, 25 грудня 2022, 19:40
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Про це повідомляє CNN.

Невиконання вимог призведе до позбавлення ліцензії громадських організацій, повідомили в міністерстві.

У листі, дійсність якого підтвердив CNN речник Абдул Рахман Хабіб, міністерство називає причиною рішення недотримання ісламських правил одягу та інших законів і постанов Ісламського Емірату.

Останнім часом надходять серйозні скарги щодо недотримання ісламського хіджабу та інших законів і положень Ісламського Емірату”, — зазначили в листі, додаючи, що в результаті “дано вказівки призупинити роботу всіх жінок-співробітниць національних і міжнародних неурядових організацій”.

Раніше уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток Афганістану.

Речник Міністерства вищої освіти Афганістану підтвердив призупинення дозволу на навчання в університетах. У листі, опублікованому міністерством освіти, йдеться, що рішення було прийнято на засіданні кабінету міністрів і наказ набуває чинності негайно.

На телевізійній пресконференції міністр вищої освіти Талібану заявив, що вони заборонили жінкам відвідувати університети за недотримання ісламських правил одягу та інших “ісламських цінностей”, посилаючись на те, що студентки подорожують без опікуна-чоловіка. Цей крок викликав обурення серед жінок в Афганістані.

У CNN зазначили, що це знаменує собою ще один крок у жорстокому придушенні свободи афганських жінок з боку талібів після захоплення країни жорсткою ісламістською групою в серпні 2021 року.

Організація Об’єднаних Націй засудила заяву талібів.

ЮНІСЕФ заявив, що це розпорядження є “кричущим обмеженням прав дівчат і жінок (що) матиме кардинальні наслідки для надання послуг у сфері охорони здоров’я, харчування та освіти для дітей”.

Amnesty International закликала заборону “негайно скасувати”, а Талібан “припинити зловживати своєю владою”.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що глибоко стурбований тим, що заборона Талібану жінкам доставляти гуманітарну допомогу в Афганістані перерве життєво важливу допомогу мільйонам.

Жінки займають центральне місце в гуманітарних операціях у всьому світі. Це рішення може бути руйнівним для афганського народу”.

Спеціальний представник Сполучених Штатів в Афганістані Томас Вест зауважив, що останній наказ Талібану є “глибоко безвідповідальним”.

24 грудня таліби розігнали жіночу акцію протесту, використавши потужний водомет. Громадянки виступали проти заборони відвідувати університети студенткам.

Хоча Талібан неодноразово стверджував, що захищатиме права дівчат і жінок, насправді він зробив протилежне, позбавивши важко здобутих свобод, за які вони невтомно боролися протягом останніх двох десятиліть.

Деякі з найяскравіших обмежень стосуються освіти: дівчатам заборонено повертатися до середніх шкіл у березні. Цей крок спустошив багатьох студентів та їхні родини, які описали CNN свої мрії стати лікарями, вчителями чи інженерами.

Після захоплення влади в Афганістані минулого року Талібан спробував створити більш поміркований імідж, аби отримати міжнародну підтримку. Зокрема у лютому вперше після військового захоплення влади в Афганістані Талібан призначив жінок на керівні посади.

У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.

Теги: Афганістан, заборони, політика Талібану, права людей, свободи, Талібан, талибы

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