Влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

За словами речника “Талібану” Забіхуллаха Муджахіда, у західній провінції Фарах стратили чоловіка, звинуваченого в тому, що він зарізав іншу людину у 2017 році. Також він додав, що на публічному заході були присутні понад десяток високопосадовців руху, включаючи виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ Сіраджуддіна Хаккані та виконувача обов’язків віцепрем’єр-міністра Абдулу Гані Барадара, а також головного суддю країни, виконувача обов’язків міністра закордонних справ і виконувача обов’язків міністра освіти.

У повідомленні зазначається, що страту здійснив батько жертви, який тричі вистрілив у чоловіка. Саму справу розслідували три суди та санкціонував верховний духовний лідер групи, який базується в південній провінції Кандагар.

Це сталося після того, як Верховний суд країни оголосив про публічні напади на чоловіків і жінок, звинувачених у таких злочинах, як пограбування та подружня зрада, що відбулися в кількох провінціях останніми тижнями, що є можливим поверненням до практик, поширених під час жорсткого правління Талібану в 1990-х роках.

Минулого місяця речник офісу ООН з прав людини закликав владу Талібану негайно припинити публічні покарання в Афганістані.

Згідно із заявою суду, верховний духовний лідер Талібану зустрівся з суддями в листопаді та сказав, що вони повинні застосовувати покарання відповідно до законів шаріату.

Зазначимо, що публічні побиття та страти відбувалися під час попереднього правління талібів у 1996-2001 роках. Пізніше такі покарання стали рідкістю і були засуджені урядами Афганістану, які підтримувалися іноземними державами, хоча смертна кара залишалася законною в Афганістані.