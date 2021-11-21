Таліби заборонили жінкам зніматися у драмах

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
Жінкам-журналісткам і ведучим також наказали носити на екрані хустки, хоча в інструкціях не зазначено, який саме тип покриття їм варто використовувати – деякі правила є нечіткими та підлягають тлумаченню.
Бойовики ісламістської групи, яка взяла під свій контроль після відходу військ США та союзників у середині серпня, майже відразу вказала дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома. Під час їхнього попереднього правління в 1990-х роках жінкам було заборонено освіту та роботу.
Страхи багатьох здійснюються – обмеження, введені талібами, стають дедалі жорсткішими. Останній набір інструкцій Талібану, який було видано афганським телеканалам, містить вісім нових правил.
Самопроголошений уряд ввів заборону на фільми, які суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям. Комедії та розважальні шоу, що ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців, також заборонені. Таліби наполягають на тому, що іноземні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності, не повинні транслюватися.
Тепер журналісти побоюються, що через нові обмеження багато ЗМІ змушені будуть закритися.
- На початку листопада на півночі Афганістану вбили 29-річну громадську активістку та викладачку економіки Фрозан Сафі.
- Раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби розпочали полювання на жінок-суддів. У небезпеці опинилося 270 суддів.
- Також талібів звинуватили у вбивствах мирних жителів та блокуванні гуманітарної допомоги.
- Раніше радикальний ісламістський рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, заборонив дівчатам-студенткам навчатися разом із чоловіками.
- Пізніше Талібан” наказав працівницям органів міської влади у Кабулі залишатися вдома. Це не стосувалося лише тих жінок, яких на роботі не можуть замінити чоловіки.