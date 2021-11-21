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Таліби заборонили жінкам зніматися у драмах

Уряд Талібану ввів нові обмеження для жінок в Афганістані: цього разу їм заборонено зніматися у телевізійних драмах.

Неділя, 21 листопада 2021, 23:58

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.

Жінкам-журналісткам і ведучим також наказали носити на екрані хустки, хоча в інструкціях не зазначено, який саме тип покриття їм варто використовувати –  деякі правила є нечіткими та підлягають тлумаченню.

Бойовики ісламістської групи, яка взяла під свій контроль після відходу військ США та союзників у середині серпня, майже відразу вказала дівчатам і молодим жінкам залишатися вдома. Під час їхнього попереднього правління в 1990-х роках жінкам було заборонено освіту та роботу.

Страхи багатьох здійснюються – обмеження, введені талібами, стають дедалі жорсткішими. Останній набір інструкцій Талібану, який було видано афганським телеканалам, містить вісім нових правил.

Самопроголошений уряд ввів заборону на фільми, які суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям. Комедії та розважальні шоу, що ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців, також заборонені. Таліби наполягають на тому, що іноземні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності, не повинні транслюватися.

Тепер журналісти побоюються, що через нові обмеження багато ЗМІ змушені будуть закритися.

Теги: обмеження, Афганістан, порушення прав жінок, Талібан, шаріат, талибы

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