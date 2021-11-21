Таліби заборонили жінкам зніматися у драмах

Страхи багатьох здійснюються – обмеження, введені талібами, стають дедалі жорсткішими. Останній набір інструкцій Талібану, який було видано афганським телеканалам, містить вісім нових правил.

Самопроголошений уряд ввів заборону на фільми, які суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям. Комедії та розважальні шоу, що ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців, також заборонені. Таліби наполягають на тому, що іноземні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності, не повинні транслюватися.