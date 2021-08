Про це повідомляють Asia News, France News 24, CNN та користувачі у Twitter.

Зазначається, що таліби увійшли на територію в’язниці, взяли її під свій контроль та почали звільняти в’язнів. Вони масово виходять на свободу у піднесеному настрої.

Відеороликами з в’язнями активно діляться у соцмережах.

JUST IN 🚨 Taliban controls the largest Pul-e-Charkhi prison in Afghanistan and releases prisoners. The prison is next to Bagram base — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 15, 2021

As #Taliban entered #Kabul they have released atleast 5,000 detainees from the infamous Pul-e-Charkhi prison.#Afghanistan pic.twitter.com/oHo2vxBMOd — زاھىد ئەختەر – Zahid Akhtar (@ZahidDOAM) August 15, 2021

Prisoners leaving Pul-e-Charkhi jail in Kabul after being broken out by Taliban. #Kabul pic.twitter.com/MCUikwkKTm — Barat Ali Batoor (@BaratBatoor) August 15, 2021

#Taliban have released 5000+ detainees from notorious Pul-e-Charkhi prison in #Kabul. This is what happens when Terrorists take over civilization, as they free criminals first.#AfghanistanBurning and World is quietly watching, including #india. DISGUSTING and SHAMEFUL😳 pic.twitter.com/2npfC2z7RB — #Intolerant भारतीय (Sanjeev Goyal) (@goyalsanjeev) August 15, 2021

Prisons are being broken into by Taliban forces and prisoners are out on the streets. This from Pul-e-Charkhi. It is the largest prison in #Afghanistan . Many inmates from Guantanamo Bay had been transferred to this detention facility. https://t.co/eu6J5ic1D6 — Smita Prakash (@smitaprakash) August 15, 2021

🇦🇫🚨| Les talibans ont pris le contrôle de Pul e Charkhi, la plus grande prison d'Afghanistan à Kaboul et ont libérer des milliers de prisonniers. pic.twitter.com/CzBfdBUVin — Casus Belli 📡 (@CasusBellii) August 15, 2021

Зазначимо, що наразі невідомо, скільки в’язнів перебували у в’язниці. За останніми даними, що датуються 2018 роком, у в’язниці Пул-е-Чархі перебували до 5000 ув’язнених. В’язниця стала відомою через катування та страти після Саурської революції 1978 року.

Існують твердження про те, що у період з квітня 1978 року по грудень 1979 року Комуністична народно-демократична партія Афганістану під керівництвом Нур Мухаммед Таракі стратила близько 27 тисяч політичних в’язнів у цій в’язниці.

Додамо, що в’язницю відновили за допомогою армії США. У ній США утримували частину своїх затриманих.

Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.

Нагадаємо що сьогодні, 15 серпня, бойовики ісламістського угруповання “Талібан” увійшли до столиці Афганістану Кабула.

В твіті афганського президентського палацу говорилося, що стрілянина була чутна в декількох точках навколо Кабула, але що сили безпеки в координації з міжнародними партнерами контролювали місто.

Сьогодні ж бойовики Талібану без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад.

14 серпня таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни.

У суботу, 14 серпня, таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном). Раніше бойовики Талібану після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Наразі Велика Британія споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані. Президент Афганістану вважає, що їхні військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США.