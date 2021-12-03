Колишній начальник 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Роман Червинський розповів про посадовців з Офісу Президента, які могли зірвати спецоперацію з затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Червинський звинуватив низку чиновників з оточення Президента Володимира Зеленського у підривній діяльності.

“Мені здається, що в Офісі панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей. Татаров, Єрмак, Демченко. Коли Бурба в останній день намагався зʼясувати, хто був зрадником і планував провести розслідування, то Демченко його відвів в бік і каже: “Для чого ти це робив, ти хотів, щоб російські танки були у Києві?”. Тобто вони тримають у страху самого президента, який за родом передової діяльності не розбирається у нюансах“, – заявив він.

За словами Червинського, нові призначення у Головному управлінні розвідки Міноборони України викликають подив.

“Призначають людей, які перескакують через 9-10 ступенів проходження служби. Люди, які не мають досвіду керівних посад, вони призначаються на найвищі посади. В результаті цього відбуваються страшні речі, про які ми не можемо зараз говорити”, – сказав він.

Крім того, він закликав завершити розслідування справи та припустив, що “хтось може опинитися в Росії”, якщо розслідування довести до кінця.

“Якщо не терористи, то наші зрадники мають бути виявлені… Мені це нагадує 2014 рік. Коли наш міністр оборони виявився громадянином Росії та голова СБУ, який керував при мені, виявився в Росії. У мене зараз склалося таке враження, якщо ми доведемо все-таки цю ситуацію до кінця – хтось опиниться в Росії“, – наголосив Червінський.

Вагнергейт

Як відомо, в серпні минулого року Юрій Бутусов одним з першим повідомив, що готувалася і була зірвана спецоперація із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”. ТСК мала заслухати Бутусова. Його запросила голова ТСК, нардепка від “Слуги народу” Мар’ян Безугла.

22 липня 2021 Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.

3 вересня 2021 активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.

10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.

Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.

Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.