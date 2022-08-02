Про це йдеться у зверненні глави держави.
Слово “HIMARS” стало для нашої країни майже синонімом слова “справедливість”, і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.
“Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами…І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів”, – наголосив Зеленський.
Водночас він зауважив, що щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання.
Очільник держави також подякував президенту США Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України.
Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.
Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
- Нагадаємо, у Білому домі оголосили про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 270 мільйонів доларів. До нього увійдуть чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, протитанкове озброєння та безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost.
- Стало відомо, що до України прибули ще HIMARS. Цього разу поставили чотири системи реактивного залпового вогню.
- Також в Україну прибули реактивні системи залпового вогню MARS II. Їх поставила Німеччина.
- Наприкінці липня Німеччина надала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II. Серед переданого озброєння – також ще три гаубиці PzH 2000.
- Велика Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Сполучене королівство планує надати їх з власного флоту.