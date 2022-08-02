Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри постачання США реактивної артилерії, українська армія поки що не може подолати перевагу РФ у важкій артилерії та живій силі, особливо на східному фронті.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

Слово “HIMARS” стало для нашої країни майже синонімом слова “справедливість”, і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам.

“Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами…І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів”, – наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що щодня наші дипломати й усі інші представники нашої держави роблять усе можливе й неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка зрештою допоможе зупинити цю орду, і щоб переконати всіх, хто ще, буває, сумнівається щодо постачання.

Очільник держави також подякував президенту США Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України.

Довідка. HIMARS – американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, змонтована на колісному шасі. Це точна керована система з розширеною дальністю. Максимальна дальність — 300 км.

Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.