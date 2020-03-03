Про це повідомили в прес-службі Державної митної служби.
Як повідомлялося раніше, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Захворів житель Чернівецької області, який напередодні разом з дружиною відвідував Італію.
Співробітник митниці, який оглядав авто хворого українця, тепер знаходиться в самоізоляції під наглядом лікарів.
“Інспектор пункту пропуску “Порубне”, який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у перчатках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання. Проте, задля мінімізації можливих ризиків, знаходитиметься у самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів”, — йдеться в повідомленні.
- Для остаточної перевірки випадку зараження коронавірусом в Україні, матеріали пацієнта відправлять на підтвердження в Лондон.
- Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.