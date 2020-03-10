Голова митниці Максим Нефьодов відповів на критику президента Володимира Зеленського, заявивши, що цей орган - "не скарбничка".

Про це він повідомив в інтерв’ю “Радіо.НВ”.

“Ми ж всі розуміємо, що фіскальні органи – це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого …”, – заявив він.

Нефьодов пояснив, що митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить в країну.

Він стверджує, що недостача на митниці може бути пояснена тим, що бюджет на 2020 рік складався влітку минулого року “в абсолютно інший макроекономічної ситуації”.

“Тоді курс був вище 27 грн/$ і при цьому імпорт активно ріс, тому в бюджет цього року закладено середній курс 27 грн/$ і зростання імпорту на 11,3% … Дуже важливо відзначити, що просідають не ті категорії, де саме є контрабанда (одяг, взуття, телефони, медицина і т. д.)”, – пояснив він.

Також Нефьодов зазначив, що в лютому на митниці буде перевиконано план по детінізації.

“Але повністю перекрити те, що макроекономіка не відповідає прогнозу, математично малореально”, – резюмував він.