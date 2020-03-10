Про це він повідомив в інтерв’ю “Радіо.НВ”.
“Ми ж всі розуміємо, що фіскальні органи – це не якась скарбничка, яка просто друкує кошти незалежно ні від чого …”, – заявив він.
Нефьодов пояснив, що митниця збирає певний відсоток від того імпорту, який надходить в країну.
Він стверджує, що недостача на митниці може бути пояснена тим, що бюджет на 2020 рік складався влітку минулого року “в абсолютно інший макроекономічної ситуації”.
“Тоді курс був вище 27 грн/$ і при цьому імпорт активно ріс, тому в бюджет цього року закладено середній курс 27 грн/$ і зростання імпорту на 11,3% … Дуже важливо відзначити, що просідають не ті категорії, де саме є контрабанда (одяг, взуття, телефони, медицина і т. д.)”, – пояснив він.
Також Нефьодов зазначив, що в лютому на митниці буде перевиконано план по детінізації.
“Але повністю перекрити те, що макроекономіка не відповідає прогнозу, математично малореально”, – резюмував він.
- Раніше Зеленський заявив, що контрабанда “відправила митницю в нокаут”. За його словами, за два місяці поточного року невиконання держбюджету становить майже 16 млрд гривень, з яких 13 – це “провал надходжень від митниці”.
- Державна митна служба відповіла на звинувачення президента Володимира Зеленського щодо недовиконання плану по зборах до бюджету на 13 мільярдів гривень.
- Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук заявила, що голова Державної митної служби України Максим Нефьодов невдовзі буде звільнений зі своєї посади.