Глава митної служби Макс Нефьодов підтвердив, що Україна на початку березня продала Іспанії респіратори і маски. Це сталося після початку епідемії коронавірусу, коли в Нові Санжари евакуювали українців з Ухань (Китай).

Про це він написав у Facebook.

Нефьодов зазначив, що експорт цих масок був 2 і 6 березня і здійснювався легально, додавши відповідні документи.

“Респіратори перетнули український кордон 3 та 7 березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова уряду №214, що забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня і вступила в силу після публікації”, – написав він.

За словами Нефьодова, після урядової постанови митниця заборонила вивезення понад 260 тисяч масок і респіраторів за кордон.

Також він зазначив, що раніше Україна завжди експортувала подібні товари, поки не настало погіршення ситуації з коронавірусом.

Але в світі епідемія коронавірусу вирувала ще до того, як з України відправили маски в Іспанію. Так, ВООЗ неодноразово попереджав, що вірус, найімовірніше, пошириться по всій землі.

Ще 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.

5 березня президент Володимир Зеленський відвідав Нові Санжари, де зустрівся з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями, які два тижні провели на обсервації.