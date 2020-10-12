Наприкінці вересня популярний серед жителів та гостей столиці проєкт поповнився ще одним її символом. Цього разу прообразом мініскульптурки “Шукай!” стали кияни, котрі регулярно зустрічаються у підземному переході, щоб закружляти у танці і, можливо, більше не відпускати один одного.

27-й символ столиці “Танцівники на Театральній” (автор – Юрій Білявський) можна відшукати в підземному переході однойменної станції метро при вході зі сторони вул. Б.Хмельницького, 5.

“Ця скульптура присвячена людям, які стирають межі у понятті “вік”. Вони наважились ігнорувати правила, за якими “так не прийнято”, “не для вашого віку” і “що ви собі дозволяєте”. І дозволили собі – танцювати. Так, як хочеться. Посеред великого міста, на очах у раптових перехожих і постійних глядачів. А і справді, нехай усі дивляться! А ще краще – приєднуються», – повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Юлія Бевзенко, менеджер проєкту.

Легенда скульптурки мовить: “Потреш мене – завжди у парі будеш”, – кажуть у мережі Фокстрот, що цього разу виступила партнером цієї ініціативи. При цьому, рішення реалізувати саме цю ідею було прийнято чи не спонтанно при вже кількох затверджених варіантах.

«Опрацьовуючи різноманітні ідеї скульптурки, ми хотіли, щоб це був дійсно цінний подарунок для всіх шанувальників проєкту та, в цілому, – киянам. Тому при виборі символу вирішили не шукати паралелей з технікою та електронікою, прив’язуючи до спеціалізації мережі, – зазначила Наталія Ставраті, маркетинг директор Фокстрот. – Пара літніх людей, які танцюють в підземному переході на Театральній, це дійсно те, що є символом столиці: як її історії, так і сьогодення, і це не може залишити байдужим. А результат взагалі перевершив усі наші очікування”.

Як ідеться в описі скульптурки, мало хто пригадає, як склалася ця незвичайна традиція танців на Театральній. Одна із версій, що почали збиратися ще у 1983 році: спочатку в “труб” під Майданом, а пізніше – у Гідропарку у теплу пору року, в холодну – в просторому підземному переході станції метро “Театральна”. Дуже швидко до них приєдналися інші бажаючі потанцювати чи просто поспілкуватися.

За цей час багато хто знайшов друзів і навіть зустрів свою другу половинку. Тож легенда скульптурки цілком реальна.

Зазначимо, що, прогулюючись столицею і відшукуючи бронзові фігурки-артефакти, можна дізнатися багато нового про історію міста та її мешканців. Адже в цьому і полягає ідея проєкту “Шукай!”. Приміром, перша мініскульптура – “Котлета по-київськи” була встановлена у січні 2018 року по вул. Хрещатик, 15/4. Двадцять шостою стала скульптурка Михайла Булгакова, яку можна знайти на Воздвиженці по вул.Дігтярна, 29.