Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України.

Раніше повідомлялося, що у Києві жорстоко побили танцюриста Наді Дорофєєвої.

За непідтвердженою інформацією деяких джерел, чоловік нібито в минулому працював в Управлінні держохорони, а також брав участь в АТО. Ще зазначається, що він “не раз був помічений у подібних історіях”.

В УДО підтвердили, що танцюриста побив військовослужбовець Управління держохорони.

“01 серпня 2021 року у соціальній мережі Facebook була поширена інформація про факт побиття Євгена: танцівника шоу-балету “DOROFEEVA” колишнім військовослужбовцем УДО України. Ми ретельно перевірили цю інформацію та повідомляємо, що дана особа є не колишнім, а діючим військовослужбовцем УДО України”, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом керівництвом Управління призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються. На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків.

“Управління державної охорони України надасть всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Крім того, Управління надасть необхідну допомогу для лікування Євгену”, – зазначили в УДО.