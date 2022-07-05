Колишня австрійська міністерка закордонних справ Карін Кнайсль, яка танцювала з президентом РФ Володимиром Путіним на своєму весіллі та мала посаду члена ради директорів російської компанії "Роснефть", емігрувала з Австрії через "смертельні загрози", які надходили їй.

Про це повідомляє DW з посиланням на американську газету The Washington Post.

Кнайсль не уточнила куди переїхала, з журналістами спілкувалася за допомогою текстових повідомлень у сервісі WhatsApp. Ексглава МЗС Австрії заявила, що “не дає інтерв’ю”, також відмовилася коментувати справу Егісто Отта, зазначивши, що “ніколи не чула” про неї.

Отт керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки, його підозрюють у продажу РФ державних секретів, а також у наданні інформації про ймовірних ворогів Кремля на Заході.

20 травня Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії “Роснефть”. У цій раді вона перебувала протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, попри збройну агресію РФ проти України.

Раніше також стало відомо про звільнення з ради директорів “Роснефти” ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера та виконавчого директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга. Шредер працював у цьому органі з 2017 року, а Варніг — колишній кадровий співробітник міністерства держбезпеки НДР, який вважається особистим другом Путіна, — з 2011 року.

Посаду міністерки закордонних справ Кнайсль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайсль відвідав Путін. Тоді вона розповіла ЗМІ, що “спонтанно” запросила на свято колег по уряду та Путіна, що на той час перебував з візитом в Австрії.