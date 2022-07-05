Про це повідомляє DW з посиланням на американську газету The Washington Post.
Кнайсль не уточнила куди переїхала, з журналістами спілкувалася за допомогою текстових повідомлень у сервісі WhatsApp. Ексглава МЗС Австрії заявила, що “не дає інтерв’ю”, також відмовилася коментувати справу Егісто Отта, зазначивши, що “ніколи не чула” про неї.
Отт керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки, його підозрюють у продажу РФ державних секретів, а також у наданні інформації про ймовірних ворогів Кремля на Заході.
20 травня Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії “Роснефть”. У цій раді вона перебувала протягом одного року. В Австрії її критикували за те, що вона продовжувала працювати у російському держконцерні, попри збройну агресію РФ проти України.
Раніше також стало відомо про звільнення з ради директорів “Роснефти” ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера та виконавчого директора Nord Stream 2 AG Маттіаса Варніга. Шредер працював у цьому органі з 2017 року, а Варніг — колишній кадровий співробітник міністерства держбезпеки НДР, який вважається особистим другом Путіна, — з 2011 року.
Посаду міністерки закордонних справ Кнайсль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайсль відвідав Путін. Тоді вона розповіла ЗМІ, що “спонтанно” запросила на свято колег по уряду та Путіна, що на той час перебував з візитом в Австрії.
- Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, якого піддали критиці через те, що не розірвав свої ділові зв’язки з РФ після нападу на Україну, змушений буде відмовитися від посади в парламенті Німеччини (Бундестазі). Так постановив парламентський бюджетний комітет 19 травня.
- Офіс Герхарда Шрьодера, що фінансується державою, закриють, а решту його співробітників перерозподілять на тлі наростального занепокоєння через відмову ексканцлера Німеччини дистанціюватися від президента РФ Володимира Путіна.
- У 2020 році стало відомо, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка в 2018 році запросила на своє весілля президента РФ Володимира Путіна і танцювала з ним, писатиме колонки для російського пропагандистського мовника Russia Today (RT).