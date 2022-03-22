Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку 22 березня.

“Під час бою на вулицях Маріуполя знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти в котре показали ворогу хто господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло”, – йдеться в описі до відео.