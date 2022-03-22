Відповідне відео оприлюднила пресслужба полку 22 березня.
“Під час бою на вулицях Маріуполя знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки. Азовські танкісти в котре показали ворогу хто господар на вулицях Маріуполя та відправили окупантів в пекло”, – йдеться в описі до відео.
Раніше стало відомо, що над Маріуполем Донецької області збили літак окупаційних військ РФ. Збити ворожу техніку вдалося у районі басейну Нептун.
- Нагадаємо, бійці “Азову” заявили, що Маріуполь наразі дуже потребує протиповітряної оборони (ППО). Місто постійно атакують окупанти з артилерії, танків, РСЗО та кораблів.
- Ворог обстріляв Маріуполь Донецької області з моря. Російські загарбники застосували для атаки чотири важко озброєних бойових кораблі військово-морського флоту Росії.
- Репортери Associated Press протягом більш ніж двох тижнів документували облогу Маріуполя російськими військами. #Букви наводять переклад матеріалу AP, написаного відеографом Мстиславом Черновим та кореспонденткою Лорі Хінант.