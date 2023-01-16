Танки, гармати та БТР: Велика Британія оголосила про рекордний пакет безпекової допомоги Україні

16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.

Про це глава британського відомства заявив під час виступу у парламенті.

У межах анонсованої безпекової допомоги, Велика Британія постачить:

14 танків Challenger 2;

30 гармат AS90;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР Bulldog;

десятки БпЛА;

100 000 артилерійських снарядів;

100 “вдосконалених ракет”;

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Під час свого виступу Воллес закликав союзників посилити підтримку України. Також, на його переконання, необхідно збільшити втрати Росії від повномасштабного вторгнення, аби унеможливити новий наступ росіян.

Він також наголосив, що нинішній пакет Великої Британії допоможе прискорити завершення путінської окупації та дозволить Україні зберегти й надалі динаміку за підтримки міжнародної спільноти, що рішуче налаштована на “повний провал путінського незаконного та неспровокованого вторгнення”.

Раніше глава британського уряду Ріші Сунак провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої повідомив про надання танків Challenger 2.

Довідка. Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Його основні характеристики: розміри – довжина 8,3 м, ширина 3,5 м, висота 2,49 м; вага – від 64 до 75 тонн; швидкість – 40-60 км/год; екіпаж – 4 людини; основна зброя – нарізна гармата калібру 120 мм та 43 набої для неї; додаткова зброя – ланцюгова спарена гармата калібру 7,62 мм, кулемет калібру 7,62 мм.

Bulldog – модернізований варіант бронетранспортера британської армії FV430. Створений компанією BAE Systems для місії британських військових в Іраку в 2006 році. БТР отримав динамічний від компанії Rafael та протимінний захист. Також на машині оновили дизельний двигун та рульовий механізм. При тому вага зросла до 15,3 т.

AS-90 – британська самохідна артилерійська установка. Розроблена і виготовлялася компанією Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм і довжиною 39 калібрів. Основним користувачем є сухопутні війська Великої Британії.