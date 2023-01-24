Про це вона повідомила на сторінці в Telegram.

Закликаючи Захід до допомоги, віце-міністерка навела приклад “російського варварства”, щоб усі зрозуміли рівень “дикості окупантів”.

За її словами, росіяни вивозили дітей-сиріт з дитячих будинків на тимчасово окупованих територіях України вглибину РФ та пропонували їх до усиновлення росіянам.

“Ми вимагали від окупантів дати можливість українській владі вивезти дітей по гуманітарних коридорах на контрольовану територію. Окупанти мовчки продовжували вивозити сиріт до росії. Йдеться про велику кількість дітей. Вдумайтесь”, – заявляє Верещук.

Вона повідомляє, що росіяни захоплюють дитячі будинки, вивозять українських сиріт до Росії та пропонують росіянам усиновити дітей.

“Що це? Цивілізовані народи називають це геноцидом. Який зв’язок з танками? Найпряміший!”, – говорить міністерка.

Також вона додає, що Захід має припинити вдавати, що вони не бачать, що Росія пропонує українських сиріт до усиновлення російським громадянам, або що в тому немає ознак геноциду, або що це їх не стосується.