Про це інформує пресслужба Мініоборони Данії у Twitter.

Зазначається, що саме компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft відповідає за переобладнання та відновлення танків Leopard 1 для ЗСУ. Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та члени комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідали компанію Flensburger FFG у Фленсбурзі.

“Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1… І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро”, – заявив Поульсен.

Зокрема, виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що перша партія Leopard 1 у межах дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Україні буде поставлена українській стороні навесні.

“Данія спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого запустила проєкт з оновлення великої кількості танків Leopard 1A5. Перша проміжна ціль проєкту полягає в тому, щоб протягом наступних місяців мати можливість постачати танки двом батальйонам, що відповідає приблизно 80 танкам. Очікується, що перші танки будуть готові для українських навчань протягом найближчих тижнів”, – йдеться у повідомленні Міноборони Данії.

А також зазначається, що у межах проєкту Україні буде запропоновано навчання та тренінги з використання танків й запасні частини та комплекти боєприпасів.

Нагадаємо, що на початку лютого 2023 року, Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною. Першим етапом проєкту є якнайшвидше постачання танків для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам, у найкоротші терміни.

Окрім цього, країна передала Збройним силам України всі гаубиці Caesar, які мала на озброєнні.

Раніше повідомлялось, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.