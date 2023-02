Танки Leopard 2 передадуть Україні наприкінці березня – Бундесвер

Про це пресслужба Бундесверу повідомила у Twitter.

Німецькі танки Leopard 2 будуть готові до використання Україною наприкінці березня 2023 року.

Окрім цього, навчання на бойових танках Leopard 2 незабаром розпочнуться в Німеччині. Міністр оборони Німеччини наголосив, що був “глибоко вражений” “урочистими обличчями” та “рішучістю” українських армійців-практикантів. Він зазначив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

Next concrete steps for our 🇺🇦

support:

Defense Minister Pistorius spoke

today in #Ukraine with president @ZelenskyyUa and his counterpart @oleksiireznikov. 🇩🇪 #Leopard 2 A6 main battle tanks will be available end of march.

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2023