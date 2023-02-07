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Танки Leopard 2 передадуть Україні наприкінці березня – Бундесвер

7 лютого під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував прибуття перших танків Leopard 2 в Україну вже наприкінці березня.

Вівторок, 7 лютого 2023, 22:25
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Про це пресслужба Бундесверу повідомила у Twitter.

Німецькі танки Leopard 2 будуть готові до використання Україною наприкінці березня 2023 року.

Окрім цього, навчання на бойових танках Leopard 2 незабаром розпочнуться в Німеччині. Міністр оборони Німеччини наголосив, що був “глибоко вражений” “урочистими обличчями” та “рішучістю” українських армійців-практикантів. Він зазначив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

Раніше німецький міністр відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що для тренування на танках Leopard 2 до Німеччини вже поїхали українські військовослужбовці.

7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ й особисто передав колезі Олексію Резнікову зменшену копію танка Leopard 2.

Зауважимо, 7 лютого Федеральний уряд Німеччини схвалив постачання танків Leopard 1 Україні, погодили надання 178 одиниць із промислових запасів.

Теги: Leopard 2, зброя україні, Німеччина, озброєння України, Бундесвер

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