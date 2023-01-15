Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав Берлін якнайшвидше постачити Києву німецькі бойові танки Leopard 2, зазначивши, що німецькі танки "життєво важливі".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Макеєв пояснив, що зараз дуже мало часу для дискусій, тож у Києві очікують, що союзники зрозуміють це і вчинять відповідно.

Він акцентував, що без танків Leopard 2 подальше відвоювання окупованих Росією територій ускладнюється. Дипломат дав зрозуміти, що будь-яке зволікання коштуватиме життя. Посол зазначив, що Україна веде “проксі-війну” від імені союзників.

Ніхто більше не бореться із Росією, а українці роблять це, – зазначив він. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій”.

До заклику надати Києву бойові танки приєдналася також українська правозахисниця Олександра Матвійчук – голова Центру громадянських свобод (ЦГС), який став у 2022 році одним із лауреатів Нобелівської премії миру.

Я справді не можу зрозуміти, чому Україна не отримує сучасних бойових танків і літаків, про які ми просимо вже кілька місяців”, – наголосила Матвійчук.

Українці “готові боротися за свободу та демократію”, “кожний танк може бути порятунком”, “будь-яке зволікання щодня приносить смерть”, додала вона.

На її переконання, нерішуча позиція Заходу в минулому частково призвела до нинішньої ескалації. Адже все це насильство є результатом безкарності, якою Росія могла насолоджуватися протягом десятиліть.

Так, російські війська чинили злочини всюди: у Чечні, Молдові, Грузії, Малі, Лівії та Сирії і без жодних наслідків.

І тепер вони думають, що можуть робити все, що захочуть”, – констатувала правозахисниця.

Водночас вже 20 січня міністри оборони країн-союзниць України обговорять на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині подальшу військову допомогу Києву.

Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.

Згодом, про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.

Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.

Очікується, що 16 січня, британський уряд, ймовірно, оголосить про рішення передати Збройним силам України бойові танки Challenger 2.

Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.