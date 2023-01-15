Про це повідомляє Deutsche Welle.
Макеєв пояснив, що зараз дуже мало часу для дискусій, тож у Києві очікують, що союзники зрозуміють це і вчинять відповідно.
Він акцентував, що без танків Leopard 2 подальше відвоювання окупованих Росією територій ускладнюється. Дипломат дав зрозуміти, що будь-яке зволікання коштуватиме життя. Посол зазначив, що Україна веде “проксі-війну” від імені союзників.
Ніхто більше не бореться із Росією, а українці роблять це, – зазначив він. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій”.
До заклику надати Києву бойові танки приєдналася також українська правозахисниця Олександра Матвійчук – голова Центру громадянських свобод (ЦГС), який став у 2022 році одним із лауреатів Нобелівської премії миру.
Я справді не можу зрозуміти, чому Україна не отримує сучасних бойових танків і літаків, про які ми просимо вже кілька місяців”, – наголосила Матвійчук.
Українці “готові боротися за свободу та демократію”, “кожний танк може бути порятунком”, “будь-яке зволікання щодня приносить смерть”, додала вона.
На її переконання, нерішуча позиція Заходу в минулому частково призвела до нинішньої ескалації. Адже все це насильство є результатом безкарності, якою Росія могла насолоджуватися протягом десятиліть.
Так, російські війська чинили злочини всюди: у Чечні, Молдові, Грузії, Малі, Лівії та Сирії і без жодних наслідків.
І тепер вони думають, що можуть робити все, що захочуть”, – констатувала правозахисниця.
Водночас вже 20 січня міністри оборони країн-союзниць України обговорять на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині подальшу військову допомогу Києву.
Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.
Згодом, про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.
Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.
Очікується, що 16 січня, британський уряд, ймовірно, оголосить про рішення передати Збройним силам України бойові танки Challenger 2.
Довідка. Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми — основного бойового танку Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.
- Через день після того, як президент Польщі заявив про намір спорядити Україні бойові танки німецького виробництва, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припустив, що його країна не блокуватиме передачу зброї.
- Менш ніж через тиждень після того, як Німеччина нарешті погодилася поставити Україні бойові машини піхоти Marder, зростає тиск на Берлін, щодо надання Україні сучасних бойових танків Leopard.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна планує передати Україні модернізовані танки Т-72.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.