Про це повідомляє CNN.

Столтенберг нагадав, що “росіяни окопаються і будують укріплення”.

Якщо ми хочемо, щоб Україна могла захищатися від майбутніх нападів Росії, ми знаємо, що росіяни планують нові напади, і також якщо ми хочемо, щоб Україна могла повернути собі територію, нам потрібно дати їм більше броні, важчу і сучасну зброю”.

Берлін заявив, що надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу, а навчання українських екіпажів розпочнеться в Німеччині вже найближчим часом. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.

Відповідаючи на запитання, чи дасть Україні можливість перемогти впровадження танків Leopard та плани щодо постачання танків Abrams від США, Столтенберг наголосив, що західні союзники мають “надати ще більше підтримки, не тільки для того, щоб забезпечити виживання України, але й для того, щоб насправді забезпечити звільнення українських територій, аби Україна перемогла Росію”.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони Leopard.

Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері, – сказав канцлер у Берліні.

Зокрема, із запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.

Найближчим часом планують розпочати навчання українських військових. Окрім тренування, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування систем.

Довідка. Leopard – німецький танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це визнання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння Бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.