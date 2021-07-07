Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що експериментальні моделі взуття для жінок-військовослужбовиць (для параду до Дня Незалежності) будуть на шнурівці і на нижчих підборах.

Про це він поінформував сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

Таран заявив, що вважає безпідставним “наїзд” “окремих політичних сил” щодо маршування курсанток на підборах. Очільник Міноборони повідомив, що “наказ щодо встановлення форми одягу для жінок-військовослужбовиць, який передбачав саме такі туфлі” був ухвалений “ще в 2017 році”.

“Це звичайні жіночі туфлі для парадної форми одягу”, – повідомив Таран.

За його словами, на параді передбачається, що бойові частини мають іти в польовій формі одягу – в берцях, а небойові – у парадній формі одягу.

Втім Таран визнав, що попередня модель взуття, в якій тренувалися курсантки, незручна.

“Взуття дійсно незручне… Зараз після розмов з жінками-військовослужбовицями ми з’ясували, що ці туфлі звалюються з ноги під час ходьби. Вони мають високий підбір, який не дозволяє комфортно йти жінці в строю”, – зазначив міністр.

Він повідомив про розробку нового зразка туфель зі шнурками.

“Ми розробили протягом минулого тижня вже новий зразок туфель. По-перше, вони мають шнурки, і це дозволяє їм не звалюватися з ноги під час ходьби, а, по-друге, наявність шнурівки дозволяє враховувати різну повноту стопи у людей. І ми зробили набагато нижчі підбори”, – наголосив Таран.

Очільник Міноборони висловив сподівання, що протягом найближчого часу це “експериментальне взуття” буде виготовлене в необхідній кількості для параду.

“Сподіваюся, що ми протягом найближчого часу зможемо виготовити експериментально це взуття в необхідній кількості саме для комплектування “коробки” жінок-військовослужбовців”, – заявив він.

За словами Тарана, якщо “буде позитивний досвід використання цього нового експериментального взуття”, то його надалі надаватимуть усім жінкам-військовим.

Таран додав, що в польовій формі одягу жінок на парад випускати “недоречно”, бо це “не бойова частина, а військовий навчальний заклад”.

Він також поінформував, що в “коробці” військовослужбовиць на параді маршуватимуть 150 жінок. Міністр пояснив, чому не формували змішаних “коробок” (із жінок та чоловіків).

“Чому ми не зробили змішаної “коробки”. Навіть у країнах НАТО такого немає, щоб була спільна коробка, і чоловіки та жінки-військовослужбовці йшли в одній “коробці”. Оскільки є фізіологічно обумовлена різна довжина кроку в жінок та чоловіків. Тому як правило в “коробці” йдуть або лише чоловіки, або лише жінки”, – наполягав Таран.

(На відео – 24:30)