Міністерство закордонних справ до річниці дня народження Тараса Шевченка зареєструвало світовий рекорд за кількістю встановлених пам'ятників митцю.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Зазначається, що впродовж останнього року МЗС збирало інформацію щодо кількості пам’ятників митцеві в Україні та за кордоном, співпрацюючи з державними обладміністраціями, посольствами України та громадами за кордоном.

Так, вдалося зібрати інформацію про 1167 пам’ятників, 99 з яких встановлено в 44 країнах світах.

За 4 місяці до річниці МЗС подано до “Книги рекордів” заявку на реєстрацію відповідного рекорду. Тепер, після проведення міжнародної експертизи, світовий рекорд затверджено.

“Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко”, — прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба.