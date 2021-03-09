Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
Зазначається, що впродовж останнього року МЗС збирало інформацію щодо кількості пам’ятників митцеві в Україні та за кордоном, співпрацюючи з державними обладміністраціями, посольствами України та громадами за кордоном.
Так, вдалося зібрати інформацію про 1167 пам’ятників, 99 з яких встановлено в 44 країнах світах.
За 4 місяці до річниці МЗС подано до “Книги рекордів” заявку на реєстрацію відповідного рекорду. Тепер, після проведення міжнародної експертизи, світовий рекорд затверджено.
“Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна – там, де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де Шевченко”, — прокоментував очільник МЗС Дмитро Кулеба.
- В італійській Флоренції 9 березня відкрили пам’ятник українському поету і художнику Тарасу Шевченку в його 207 день народження.