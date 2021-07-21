Про це він заявив в інтерв’ю “Економічній правді”.
Тарасюк зазначив, що наразі обговорюються різні сценарії, але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості й населення. Водночас буде забезпечуватися адресна допомога вразливим споживачам.
Він заявив, що жоден з можливих сценаріїв, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують, регулятор не може вітати.
“Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато”, – наголосив Тарасюк.
- З 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію. Нововведення стосуватимуться й системи оплати.
- Наприкінці грудня 2020 року Кабінет Міністрів також скасував пільговий тариф з 1 січня 2021 року.
- У січні Верховна Рада України ухвалила постанову, якою рекомендувала Кабінету Міністрів повернути пільговий тариф. Утім досі цього зроблено не було.