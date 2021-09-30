До кінця опалювального сезону 2021/2022 року тарифи на тепло і гарячу воду для населення не будуть зростати.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Києві.

За словами Володимира Зеленського, підготовка до опалювального сезону є одним з найважливіших питань у порядку денному засідання конгресу.

“Для нашої країни питання тарифів кожного року важливе, але цього року є дуже-дуже непростим і може набути гострого, складного значення”, – сказав Володимир Зеленський.

За дорученням очільника держави Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу напрацювали меморандум, згідно з яким тарифи на тепло та гарячу воду для населення не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону.

Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

Президент зауважив, що зростання рівня тарифів не буде попри будь-які коливання цін на ринку.

“Для стабільного проходження зими накопичено 19 мільярдів кубів газу в підземних газових сховищах. Тепер треба затвердити тарифи на тепло та гарячу воду. Зараз цим займається місцева влада”, – сказав прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, планується разом із народними депутатами розробити та збільшити на 12 млрд грн програму субсидій.