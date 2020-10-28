Сьогодні Кабінет Міністрів затвердив проєкт постанови "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів".

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Документом пропонується передбачити, що при формуванні тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів до планового прибутку може бути включена інвестиційна складова, до витрат на збут – утримання платіжних пристроїв.

Зазначається, що самі тарифи визначатимуться з урахуванням встановлених органами місцевого самоврядування коефіцієнтів, що враховуватимуть:

– місце розташування майданчика,

– час користування майданчиком,

– тип транспортного засобу,

– категорію особи, яка розміщує транспортний засіб на майданчику.