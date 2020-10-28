Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Документом пропонується передбачити, що при формуванні тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів до планового прибутку може бути включена інвестиційна складова, до витрат на збут – утримання платіжних пристроїв.
Зазначається, що самі тарифи визначатимуться з урахуванням встановлених органами місцевого самоврядування коефіцієнтів, що враховуватимуть:
– місце розташування майданчика,
– час користування майданчиком,
– тип транспортного засобу,
– категорію особи, яка розміщує транспортний засіб на майданчику.
- Раніше повідомлялося, що у центрі столиці планують збільшити тарифи за парування щонайменше до 50 гривень за годину.