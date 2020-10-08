Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) внесе "летючу тарілку" на Либідській площі до реєстру пам'яток архітектури.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив глава відомства Олександр Ткаченко.

“На Либідській є “летюча тарілка” – фантастичний проєкт архітектора Флоріана Юр’єва. Вже давно вона стала ласим шматочком для забудовників, плани яких були націлені, очевидно, не на збереження одного із символів Києва. Нарешті експертною радою МКІП ми вносимо “тарілочку” до переліку реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва”, – написав він.

Ткаченко додав, що це важливо, оскільки будівля є унікальною за своїм архітектурним рішенням.

“Продумані акустичні ефекти та планування першого рівня роблять її однією з небагатьох таких будівель у столиці. Після реставрації будівля може стати сучасним концертним залом. Об’єкт у тренді епохи світового модернізму того часу. Уявіть, який виклик кинув Флоріан Юр‘єв для радянського періоду. Це був прорив!”, – розповів міністр.

Ткаченко зазначив, що з боку МКІП зробили все можливе і передають естафету Київській міській державній адміністрації та меру Віталію Кличку.

“Вам необхідно внести “тарілку” до списку знову відкритих пам’яток об’єктів культурної спадщини для того, щоб ми могли завершити процес внесення її до Державного реєстру пам’яток місцевого значення. Навіщо? Щоб захистити прекрасний архітектурний об’єкт від “нещасних випадків”. А раптом комусь захочеться звільнити місце під торговий центр. У вас на це п’ять днів”, – підсумував міністр.