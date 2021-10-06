Керівник Чернігівського обласного осередку "Нацкорпусу" Олександр Тарнавський розповів про свою біографію та відповів на незручні питання про себе.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Суспільне.Чернігів”.

В розмові з журналістом Тарнавський поділився інформацією про свою родину — мати-вчительку та батька, вбитого кримінального авторитета, розповів свої погляди та активістську діяльність, співпрацю з політиками.

Розповів і про участь у бойових діях на Донбасі в складі “Азову” та адаптацію до мирного життя після.

Також він відповів на незручні питання. Наприклад, про джерела заробітку та витрати, бійки, в яких брав участь та причини, що до них призводили.

Тарнавський в інтерв’ю спростував наявність “даху” серед правоохоронців чи кримінальних авторитетів та розповів, чи підтримує зв’язок з товаришами батька тощо.

Він пояснив, як ставиться до нацизму, та відповів, чи вважає припустимою участь євреїв, ромів та темношкірих у “Нацкорпусі”.

Крім цього, Тарнавський пояснив, як ставиться до поліції, і чому не вважає за потрібне покладатися на неї в ситуаціях на кшталт розпиття алкоголю на вулиці.

Керівник обласного осередку “Нацкорпусу” розповів також про провадження проти себе. Зокрема, останнє, пов’язане із графіті з текстом “Зеля х*йло”. Також висвітлив інші речі, що перешкоджають його діяльності. Поділився думками і про ймовірність ув’язнення.

Розмірковуючи про майбутні кроки, він зазначив:

“Я обрав шлях націоналізму, буду йти по ньому до кінця, можливо, методи змінюватимуться”.