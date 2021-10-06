Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Суспільне.Чернігів”.
В розмові з журналістом Тарнавський поділився інформацією про свою родину — мати-вчительку та батька, вбитого кримінального авторитета, розповів свої погляди та активістську діяльність, співпрацю з політиками.
Розповів і про участь у бойових діях на Донбасі в складі “Азову” та адаптацію до мирного життя після.
Також він відповів на незручні питання. Наприклад, про джерела заробітку та витрати, бійки, в яких брав участь та причини, що до них призводили.
Тарнавський в інтерв’ю спростував наявність “даху” серед правоохоронців чи кримінальних авторитетів та розповів, чи підтримує зв’язок з товаришами батька тощо.
Він пояснив, як ставиться до нацизму, та відповів, чи вважає припустимою участь євреїв, ромів та темношкірих у “Нацкорпусі”.
Крім цього, Тарнавський пояснив, як ставиться до поліції, і чому не вважає за потрібне покладатися на неї в ситуаціях на кшталт розпиття алкоголю на вулиці.
Керівник обласного осередку “Нацкорпусу” розповів також про провадження проти себе. Зокрема, останнє, пов’язане із графіті з текстом “Зеля х*йло”. Також висвітлив інші речі, що перешкоджають його діяльності. Поділився думками і про ймовірність ув’язнення.
Розмірковуючи про майбутні кроки, він зазначив:
“Я обрав шлях націоналізму, буду йти по ньому до кінця, можливо, методи змінюватимуться”.
- Нагадаємо, у серпні в Чернігові з’явилися численні графіті з написами “Зеля х*йло” та “Свободу Сергію Величко”.
- Їх оперативно замалювали місцеві комунальники.
- У вересні стало відомо, що через ці графіті Тарнавського звинуватили у хуліганстві через напис на паркані.
- 15 вересня під стінами Новозаводського районного суду Чернігова, де розглядали справу місцевого мешканця Олександра Тарнавського, влаштували виставку нецензурної лайки.
- 17 вересня суд закрив справу проти Тарнавського.