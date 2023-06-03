Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця цього року більше не підвищуватимуться.

Джерело: Міністерство енергетики України з посиланням на заяву очільника Міненерго Германа Галущенка.

За його словами, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.

“Ми робили все, щоб оминути підвищення тарифів. Але довелось ухвалити це вимушене рішення для того, щоб забезпечити електроенергією наших споживачів і пройти наступну зиму. Завдяки цьому рішенню ми бачимо, що є можливість провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону”, – зазначив очільник Міненерго.

Міністр також повідомив, що зараз не мовиться про наступні етапи підвищення тарифів.

“Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і не рухати ціни надалі”, – сказав Герман Галущенко.

А також наголосив, що попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів від електропостачання.

“Днями була системна аварія, вона була дуже швидко усунена, працює відповідна державна комісія, вона з’ясує причини, чому це відбулося, і я впевнений, що така аварія не повториться. Стосовно чуток про відключення через нестачу генерації. Ми напрацювали низку механізмів, які передбачають рішення як всередині держави, так і можливість забезпечення імпортною електроенергією для того, щоб стабілізувати систему. Тому віялових відключень не буде”, – резюмував міністр енергетики.

Також він нагадав, що починаючи з 10 жовтня 2022 року українська енергетична інфраструктура зазнавала щоденних атак з боку РФ, які велися із застосуванням усіх можливих видів зброї і відрізнялися лише ступенем масованості.

Зокрема, Герман Галущенко зауважив, що внаслідок ворожих атак було пошкоджено, зруйновано або окуповано близько 50% енергетичної інфраструктури, включаючи генеруючі потужності й мережі.