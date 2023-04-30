Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований". Таким чином, до 1 травня 2023 року ціна за кубометр газу для побутових споживачів становитиме 7,96 гривні з ПДВ.

Про це повідомили у пресслужбі НАК “Нафтогаз України”.

Як зазначив очільник компанії Олексій Чернишов, у зв’язку із воєнним станом та економічною ситуацією в країні, було ухвалено рішення не підвищувати тариф на газ для побутових споживачів “Нафтогазу” протягом року, тобто до травня 2024 року.

“Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні”, – сказав він.

“Нафтогаз” забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств. Усі вони отримують газ відповідно до річного тарифного плану “Фіксований”. Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

26 квітня 2023 року, в межах підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК “Нафтогаз України” вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) та закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.

Група Нафтогаз також продовжує нарощувати обсяги власного видобутку, зокрема за останній місяць АТ “Укргазвидобування” запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.