Про це повідомив Віталій Шабунін у Facebook.

Також Шабунін стверджує: допомагає Татарову в цьому Венедіктова – з сайту Офісу генеральної прокуратури зник розділ, присвячений конкурсу.

“І зовсім “випадково” Венедіктова знесла з сайту оголошення про сьогоднішнє засідання комісії, яке МАЄ відбутися о 17:30 і буде транслюватися на офіційному YouTube каналі комісії”, – написав голова правління ЦПК.

Він наголосив, що засідання вкрай важливе, адже на ньому члени комісії мали б оголосити бали за практичне завдання, де, за його словами, і буде видно фальсифікацію, а також призначати дату співбесіди з двома фіналістами.

Згодом Шабунін додав, що це засідання зірвали, цитата “підконтрольні Банковій члени комісії”.

Нагадаємо, ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.

Скандал за участі Татарова

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир у 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.