У суботу, 25 січня, в Україні відзначатиметься Тетянин день. Це день пам'яті святої мучениці Тетяни, який за сумісництвом також вважається святом студентів.

#Букви розповідають, що це за свято, яка в нього історія, а також чому Тетянин день вважається ще й Днем студентів.

Історія свята

Тетянин день – у першу чергу християнське свято, яке традиційно відзначається 25 січня, згідно з григоріанським календарем.

Воно назване на честь святої Тетяни, християнської мучениці, яка жила в Римі в III столітті за часів правління римського імператора Олександра Севера.

Мучениця Тетяна походила з родини патриціїв, з дитинства виховувалася в християнському дусі, а коли подорослішала, стала виконувати служіння диякониси: допомагати хворим і нужденним, готувати неофітів до хрещення.

Коли ж за часів імператора Олександра Севера (222-235 рр.) розгорнулося чергове гоніння на християн, вона була віддана на тортури. З Тетяною відбувалося багато чудес: після звірячих мук вона залишалася неушкодженою, але кати все-таки жорстоко стратили її через відсікання голови.

Згодом святу Тетяну стали вважати покровителькою студентів. У зв’язку з цим на свято прийнято ставити свічки за успіхи в навчанні.

Як виникла традиція святкування Дня студента

Традиція святкування Дня студента 25 січня виникла у 1755 році.

Так, 12 січня 1755 року (за старим стилем, 25 січня за новим) російська імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ “Про заснування Московського університету”. Прохання подав генерал-ад’ютант, фаворит імператриці Іван Шувалов. День він обрав не випадково: таким чином він зробив своєрідний подарунок на іменини своєї матері – Тетяни Родіонівни.

Оскільки заснування університету відбулося в день святої Тетяни, то виникла традиція відзначати 25 січня День студента.

Спочатку в святкуванні брали участь лише студенти Московського університету, згодом свято поширилося і на студентів інших навчальних закладів. Свято мало свої традиції і ритуали: влаштовувалися урочисті акти з роздачею нагород і промовами. Щорічне святкування Тетяниного дня було для Москви справжньою подією і складалося з двох частин: нетривалої офіційної церемонії в будівлі університету і галасливого народного гуляння, участь в якому брало майже все місто.

Саме відтоді свята Тетяна вважається покровителькою студентів.

У 60-70 рр. XX століття Тетянин день перетворився на неофіційне студентське свято, тим більше, що в цей час зазвичай починалися канікули. І саме цю подію студенти завжди весело відзначали.

Відтак, неофіційний День студента 25 січня Україна фактично отримала “у спадок” від Російської імперії.

У наші дні в Україні святкують два Дні студента: 25 січня і 17 листопада. Перший із них збігається з Тетяниним днем, а другий приурочений до Міжнародного дня студента.

Саме 17 листопада було офіційно визначено як День студента указом другого президента Леоніда Кучми від 16 червня 1999 року.

У Тетянин день зазвичай вітають всіх студентів, а заодно і викладачів, а також усіх Тетян.

Крім того, в давні часи в ніч з 24 на 25 січня влаштовували ворожіння в Тетянин день на судженого, долю і кохання.