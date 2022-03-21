Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Маноліс Андрулакіс допоміг десяткам громадян Греції та етнічних греків евакуюватися зі зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну. Він покинув Маріуполь 15 березня та після чотириденної подорожі Україною разом із 10 іншими громадянами Греції переправився до Румунії через Молдову.
“Те, що я бачив, я сподіваюся, що ніхто ніколи не побачить”, – сказав Андрулакіс, коли прибув у міжнародний аеропорт Афін і возз’єднався зі своєю сім’єю.
“Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати – це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград”, – додав він.
За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом країн ЄС, який покинув Маріуполь, де багато жителів перебувають у пастці під потужним бомбардуванням протягом понад двох тижнів, оскільки російські сили намагаються взяти місто під контроль.
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