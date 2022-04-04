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03 квітня

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«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій» — президент Франції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що проти Росії необхідно запровадити новий пакет санкцій. Цьому передувала "різанина в Бучі".

Понеділок, 4 квітня 2022, 11:24
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Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Президент Франції наголосив, що побачив ознаки того, що російські сили несуть відповідальність за вбивства мирних жителів. На його думку, їхня провина у цьому злочини “більш-менш встановлена”.

Нові санкції мають націлити на вугілля і нафту. Додамо, що цього місяця у Франції минуть президентські вибори.

“Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів”, – додав Макрон.

Українські військові разом із міжнародними журналістами зайшли по звільнених міст в Київській області. Вони побачили, як російські солдати страчували мирних людей в кімнатах для тортур, у дворах, автомобілях, прямо посеред вулиці. Станом на 3 квітня вивезли тіла 410 мирних жителів.

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