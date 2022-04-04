«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій» — президент Франції

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.
Президент Франції наголосив, що побачив ознаки того, що російські сили несуть відповідальність за вбивства мирних жителів. На його думку, їхня провина у цьому злочини “більш-менш встановлена”.
Нові санкції мають націлити на вугілля і нафту. Додамо, що цього місяця у Франції минуть президентські вибори.
“Те, що сталося в Бучі, вимагає нового раунду санкцій і дуже чітких заходів”, – додав Макрон.
Українські військові разом із міжнародними журналістами зайшли по звільнених міст в Київській області. Вони побачили, як російські солдати страчували мирних людей в кімнатах для тортур, у дворах, автомобілях, прямо посеред вулиці. Станом на 3 квітня вивезли тіла 410 мирних жителів.
- Нагадаємо, керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що безсудові страти українців російськими військовими входили у плани президента РФ Володимира Путіна.
- Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що російські війська скоїли воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях, зокрема під Києвом.