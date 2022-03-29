Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко заявив, що присутність ексзаступника Міністра закордонних справ Олександра Чалого на перемовинах з РФ та як радника Офісу Президента України — це сум і біль.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, Чалий відомий як прибічник “позаблоковості” та “нейтралітету”. Він схилявся до такої позиції й у 2010 році, коли четвертий Президент України Віктор Янукович відмовився від НАТО.

“Наслідки цієї відмови, свідками якої країна стала у 2014 році — на жаль, не переконали Сан Санича у тому, наскільки ганебною була та помилка. І він не відмовився від цих вбивчих для майбутнього держави поглядів. Те, що він зараз є радником на Банковій — це, безумовно, сум і біль”, — пише Сидоренко.

Журналісту невідомо, чи й досі Чалий відстоює думку, що Угода про асоціацію та рух до ЄС — “це біда та небезпека”. За словами Сидоренка, раніше він це чув особисто від Чалого.

“Хочу сподіватися, хоч тут думка змінилася — але учасником ще й перемовин із питань нашого вступу до ЄС я б його дуже не хотів бачити”, — наголосив редактор “Європейської правди”.

Водночас він нагадав, що у 2020 році Олександр Чалий був співавтором документа MSC, відомого також як “Мюнхенський план капітуляції України“. Там пропонували започаткувати всеукраїнський діалог щодо визначення ідентичності України, який врахував би погляд сусідів, зокрема Росії.