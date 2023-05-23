З 20 по 24 червня в Національному театрі Ірландії (Abbey Theatre), в Дубліні відбудуться гастролі Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки з постановкою "Переклади" Браяна Фріла.

Джерело: МКІП.

“У цій постановці, яка виконується українською мовою з англійськими субтитрами, можна спостерігати захоплюючу наполегливість народу, який намагається зберегти свою культуру навіть у найважчих обставинах”, – йдеться у повідомленні.

За словами режисера-постановника вистави Кирила Кашлікова, що вистава “Переклади” – це історія про людей, котрі живуть в епоху глобальних змін. Історія про те, як ці зміни впливають на долю кожної конкретної людини і на життя суспільства загалом. “Про вибір, про людську гідність, про кохання. І про межу, переступивши яку, ти втрачаєш себе”, – розповів він.

Як зазначають у відомстві, квитки на виставу коштуватимуть від €13 до €45. Також для людей, переміщених через війну, квитки доступні за €5.