Джерело: МКІП.
“У цій постановці, яка виконується українською мовою з англійськими субтитрами, можна спостерігати захоплюючу наполегливість народу, який намагається зберегти свою культуру навіть у найважчих обставинах”, – йдеться у повідомленні.
За словами режисера-постановника вистави Кирила Кашлікова, що вистава “Переклади” – це історія про людей, котрі живуть в епоху глобальних змін. Історія про те, як ці зміни впливають на долю кожної конкретної людини і на життя суспільства загалом. “Про вибір, про людську гідність, про кохання. І про межу, переступивши яку, ти втрачаєш себе”, – розповів він.
Як зазначають у відомстві, квитки на виставу коштуватимуть від €13 до €45. Також для людей, переміщених через війну, квитки доступні за €5.
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