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Театр «Ла Скала» вперше з часів Другої світової скасував відкриття сезону

Відомий міланський оперний театр “Ла Скала” вперше з часів Другої світової війни скасував традиційне відкриття сезону. Причиною цього рішення стала пандемія коронавірусу.

Вівторок, 8 грудня 2020, 20:24

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас театр влаштував шоу в телеформаті. Так, поціновувачі оперного співу могли переглянути “телевізійне попурі з арій і балетних партій” тривалістю три години. Хористи та оркестранти “Ла Скала” в масках виступали перед порожнім залом.

Шоу отримало назву “A riveder le stelle” (“Знову побачити зірки”). Ця фраза демонструє надію на те, що пандемію скоро буде подолано.

“Це був надзвичайний досвід, але я сподіваюся не повторювати його”, – прокоментував диригент Ріккардо Чайлі.

Окрім виступів, організатори віртуально показали глядачам лаштунки 242-річного театру. 

Оскільки регіон Ломбардія навколо Мілану є одним із найбільш постраждалих від коронавірусу районів Європи, досі незрозуміло, як “Ла Скала” проведе свій запланований новий сезон.

Нагадаємо, що у жовтні в десятки співаків та музикантів “Ла Скала” виявили коронавірус, що змусило всіх членів хору відправитися на карантин разом із членами оркестру.

Теги: Ла Скала, Коронавірус, театр

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