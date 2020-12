Театр «Ла Скала» вперше з часів Другої світової скасував відкриття сезону

Про це повідомляє агентство Reuters.

Водночас театр влаштував шоу в телеформаті. Так, поціновувачі оперного співу могли переглянути “телевізійне попурі з арій і балетних партій” тривалістю три години. Хористи та оркестранти “Ла Скала” в масках виступали перед порожнім залом.

Шоу отримало назву “A riveder le stelle” (“Знову побачити зірки”). Ця фраза демонструє надію на те, що пандемію скоро буде подолано.

“Це був надзвичайний досвід, але я сподіваюся не повторювати його”, – прокоментував диригент Ріккардо Чайлі.

Окрім виступів, організатори віртуально показали глядачам лаштунки 242-річного театру.

Оскільки регіон Ломбардія навколо Мілану є одним із найбільш постраждалих від коронавірусу районів Європи, досі незрозуміло, як “Ла Скала” проведе свій запланований новий сезон.

Нагадаємо, що у жовтні в десятки співаків та музикантів “Ла Скала” виявили коронавірус, що змусило всіх членів хору відправитися на карантин разом із членами оркестру.

“La Scala”’s premiere yesterday in Milan. An unique and splendid hymn to the art, the life and with the hope to….. riveder le stelle.. -Dante, Divina Commedia- (look again at the stars) soon. pic.twitter.com/wGC1GYs7Xz

— Patrizia Sowinski (@PatriziaSow) December 8, 2020