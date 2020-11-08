Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Люди святкували перемогу свого кандидата, скандували гасла і танцювали просто на вулиці.
Масові святкування спостерігалися в містах по всій країні: від Нью-Йорка і Вашингтона до Майамі, від Денвера до Остіна.
У Вашингтоні натовп людей зібрався на вулицях перед Білим домом буквально відразу ж після оголошення про перемогу Байдена.
Вулиці поблизу заповнилися людьми, які кричали, стукали по каструлях і сковорідок і співали: “Гей, гей, гей, до побачення”. Через це в кварталах навколо Білого дому утворився затор.
Натовп біля Білого дому також виконав пісню “YMCA”, яку поки ще чинний лідер США Дональд Трамп використовував наприкінці своїх мітингів під час виборчої кампанії.
Трамп у цей час грав у гольф у своєму клубі в Вірджинії. Біля клубу зібралися його прихильники, а також прихильники Байдена. Вони вишикувалися вздовж дороги. “Тебе звільнено!” – було написано на плакаті одного з прихильників Байдена (це фраза з телевізійного шоу “The Apprentice”, ведучим якого був Трамп).
У Філадельфії, яка зіграла ключову роль у вирішальній перемозі Байдена в штаті Пенсильванія, гуділи автомобілі, люди розмахували прапорами із символікою штабу обраного президента США, а біля будівлі мерії зібрався великий натовп людей.
У Нью-Йорку люди зібралися біля Trump International Hotel. Вони скандували: “Більше немає Трампа!” Натовп також зібрався навколо спортивної арени Barclays Center в Брукліні. Під аркою Grand Army Plaza грав оркестр ударних і духових інструментів.
Прихильники Байдена також вийшли на вулиці в Чикаго, Атланті, Остіні та інших містах.
Біля штаб-квартири Байдена в Вілмінгтоні (штат Делавер) також зібралися люди. Вони аплодували, співали і сигналили, а згодом заспівали “Боже, благослови Америку”.
Нью-Йорк
Вашингтон
Пенсильванія
Чикаго
Майамі
Окленд
Атланта
Міннеаполіс
Лос-Анджелес
Паралельно на вулицях можна було побачити і прихильників Дональда Трампа:
- Колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.