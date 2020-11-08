Відразу після того, як стало відомо, що Джо Байден перемагає на президентських виборах у США, на вулиці американських міст вийшли десятки тисяч його прихильників.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Люди святкували перемогу свого кандидата, скандували гасла і танцювали просто на вулиці.

Масові святкування спостерігалися в містах по всій країні: від Нью-Йорка і Вашингтона до Майамі, від Денвера до Остіна.

У Вашингтоні натовп людей зібрався на вулицях перед Білим домом буквально відразу ж після оголошення про перемогу Байдена.

Вулиці поблизу заповнилися людьми, які кричали, стукали по каструлях і сковорідок і співали: “Гей, гей, гей, до побачення”. Через це в кварталах навколо Білого дому утворився затор.

Натовп біля Білого дому також виконав пісню “YMCA”, яку поки ще чинний лідер США Дональд Трамп використовував наприкінці своїх мітингів під час виборчої кампанії.

Трамп у цей час грав у гольф у своєму клубі в Вірджинії. Біля клубу зібралися його прихильники, а також прихильники Байдена. Вони вишикувалися вздовж дороги. “Тебе звільнено!” – було написано на плакаті одного з прихильників Байдена (це фраза з телевізійного шоу “The Apprentice”, ведучим якого був Трамп).

У Філадельфії, яка зіграла ключову роль у вирішальній перемозі Байдена в штаті Пенсильванія, гуділи автомобілі, люди розмахували прапорами із символікою штабу обраного президента США, а біля будівлі мерії зібрався великий натовп людей.

У Нью-Йорку люди зібралися біля Trump International Hotel. Вони скандували: “Більше немає Трампа!” Натовп також зібрався навколо спортивної арени Barclays Center в Брукліні. Під аркою Grand Army Plaza грав оркестр ударних і духових інструментів.

Прихильники Байдена також вийшли на вулиці в Чикаго, Атланті, Остіні та інших містах.

Біля штаб-квартири Байдена в Вілмінгтоні (штат Делавер) також зібралися люди. Вони аплодували, співали і сигналили, а згодом заспівали “Боже, благослови Америку”.

Нью-Йорк

Вашингтон

Пенсильванія

Чикаго

Майамі

Окленд

Атланта

Міннеаполіс

Лос-Анджелес

Паралельно на вулицях можна було побачити і прихильників Дональда Трампа: