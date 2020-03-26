29 травня відбудеться третя конференція для HR та IT-рекрутерів - TechRec 2020. На цей раз захід відбудеться в online-режимі.

Спікери з Росії та Європи зберуться на TechRec для обговорення найактуальніших тем з IT-підбору. В цьому році ми виділили дві основні теми: Рекрутмент і HR. Майстер-класи та інтерактиви зроблять конференцію по-справжньому практичної.

Про HR. Поговоримо про те, як розвивати команду і автоматизувати адаптацію новачків. Обговоримо як працювати з замовниками та аналізувати HR метрики. Розповімо, як конкурувати на ринку праці з компаніями-гігантами і чи можна утримати senior developers надовго.

Про IT рекрутмент. Ви дізнаєтеся, що таке ефективний сорсинг на прикладі реальних кейсів. Розкриємо секрет, як вмовити розробника прийти на маленькі гроші в маленький проект. Дізнаєтеся, як взаємодіяти з розробниками. Покажемо нові інструменти маркетингу в рекрутменте і як працювати з контрофферамі. Поділимося “best practices” в організації та автоматизації процесу підбору і створення внутрішнього кадрового резерву.

А ще ми проведемо онлайн майстер-класи. Спікери на практиці покажуть і розкажуть про:

Інструментах сорсингу;

Роботі з замовником / кандидатом;

Відпрацювання заперечень / контрофферов.

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