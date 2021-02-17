У штаті Техас (США) активізувалися шахраї, які користуються відключенням світла через негоду задля виманювання у місцевих жителів конфіденційної інформації.

Про це повідомляє The Verge.

Вихідними Техас накрила снігова буря, через яку в деяких частинах штату пропала електрика. Техасці, які не звикли до холодів і залежні від штучних джерел тепла, опинилися у крижаній пастці.

Деякі почали будувати намети прямо всередині своїх будинків, щоб зігрітися. Хтось сподівається не спалити оселю, розводячи багаття прямо у вітальні.

В той самий час у штаті почали орудувати шахраї — користуючись відключенням світла, вони виманювали у місцевих жителів конфіденційну інформацію. Зловмисники, видаючи себе за співробітників FEMA (Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях) обіцяють відновити подачу електроенергії в обмін на номер особового рахунку та інші персональні дані. Влада закликає громадян бути пильними.

Подібні шахрайства під час стихійних лих не є чимось незвичайним. FEMA часто попереджає не передавати особисту або фінансову інформацію телефоном або у текстовому вигляді.

Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) також просить перевіряти інформацію з повідомлень у соціальних мережах, перш ніж робити пожертви організаціям, які допомагають потерпілим.