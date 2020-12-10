Представники 17 штатів, де правлять республіканці, направили до Верховного суду США звернення на підтримку позову, який подав генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон з вимогою переглянути результати президентських виборів.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

У вівторок генеральний прокурор-республіканець Техасу подав позов до Верховного суду США від імені свого штату. Цей позов підтримали представники штатів Міссурі, Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Монтана, Небраска, Північна Дакота, Оклахома, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Як повідомляє телеканал CNN, Пакстон раніше були пред’явлені звинувачення в шахрайстві з цінними паперами, у хабарництві, зловживанні службовим становищем та інших потенційно кримінальних злочинах. Тим не менше прокурор всі звинувачення на свою адресу заперечує.

У своєму позові Кен Пекстон вказує, що кілька штатів порушили цілісність підсумків голосування на виборах 2020 року. Він наполягає на тому, що Конституція США була порушена, оскільки законодавчі органи могли в останній момент вносити зміни, котрі ігнорують федеральні виборчі правила.

Губернатор-республіканець Техасу Грег Ебботт продовжив дострокове голосування на тиждень і збільшив період, протягом якого бюлетені для голосування можна було доставити поштою. “Використовуючи свої надзвичайні повноваження через пандемію, наш губернатор виконав в точності те, що, за словами його генерального прокурора, зробили інші штати, неправильно. Дурниці. Нічого з цього не зашкодило президентських виборів”, – сказав Гленн Сміт, політичний консультант Техасу з демократичних питань.

Але, щоб довести свою правоту, прокурор Техасу висуває ті ж бездоказові звинувачення, які багато судів вже визнали помилковими. Він заявляє про заховані валізах, повних бюлетенів, секретних ноутбуках і USB-накопичувачах, імовірно використовуваних для програмування сприятливих результатів для демократів в Пенсільванії.

Достовірних доказів з цього приводу так і не було представлено, і Верховний суд США відхилив ще один позов Республіканської партії про блокування сертифікації результатів в Пенсільванії.