Технологічні компанії США незадоволені виконавчим указом президента Дональда Трампа про припинення видачі робочих віз до кінця 2020 року. За допомогою таких віз вони залучали на роботу тисячі кваліфікованих фахівців з-за кордону.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Компанії з Силіконової долини користуються візами типу L-1 для того, щоб переводити співробітників із зарубіжних офісів в США, а також візами H-1B для робітників по конкретних спеціальностях.

Обидві візи користуються популярністю у технічних гігантів США, тому вони висловили невдоволення указом Трампа.

“Імміграція внесла величезний внесок в економічний успіх Америки, зробивши її світовим лідером в області технологій. Розчарований сьогоднішнім рішенням – ми будемо продовжувати підтримувати іммігрантів і працювати над розширенням можливостей для всіх”, – заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї.

Джессіка Еррера-Фланіган, глава Twitter з питань державної політики та благодійності в Північній і Південній Америці, сказала, що таке рішення Трампа в результаті нашкодить економіці США.

“Це рішення підриває найбільший економічний актив Америки: її різноманітність”, – йдеться в заяві Еррера-Фланіган.

Проти указу Трампа також висловилися в Amazon.

“Заборона на в’їзд в країну висококваліфікованих фахівців і сприяння відновленню економіки Америки ставить під загрозу глобальну конкурентоспроможність Америки”, – сказав представник компанії.

Керівництво Facebook заявило, що, вводячи еміграційні обмеження президент Трамп використовує пандемію коронавірусу, щоб виправдати свої дії.

Також проти указу Трампа виступили генеральний директор Tesla Ілон Маск і президент Microsoft Бред Сміт. Проти висловилися в Uber і PayPal.

Варто зазначити, що візові обмеження почнуть діяти 24 червня.

За оцінками Інституту міграційної політики у Вашингтоні, заборона віз не дасть можливості приїхати 219 тисячам тимчасових працівників.

Нові обмеження будуть діяти до кінця 2020 календарного року і можуть бути продовжені.

Указ не поширюється на тих, хто вже знаходиться в США.