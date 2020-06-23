Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Компанії з Силіконової долини користуються візами типу L-1 для того, щоб переводити співробітників із зарубіжних офісів в США, а також візами H-1B для робітників по конкретних спеціальностях.
Обидві візи користуються популярністю у технічних гігантів США, тому вони висловили невдоволення указом Трампа.
“Імміграція внесла величезний внесок в економічний успіх Америки, зробивши її світовим лідером в області технологій. Розчарований сьогоднішнім рішенням – ми будемо продовжувати підтримувати іммігрантів і працювати над розширенням можливостей для всіх”, – заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї.
Джессіка Еррера-Фланіган, глава Twitter з питань державної політики та благодійності в Північній і Південній Америці, сказала, що таке рішення Трампа в результаті нашкодить економіці США.
“Це рішення підриває найбільший економічний актив Америки: її різноманітність”, – йдеться в заяві Еррера-Фланіган.
Проти указу Трампа також висловилися в Amazon.
“Заборона на в’їзд в країну висококваліфікованих фахівців і сприяння відновленню економіки Америки ставить під загрозу глобальну конкурентоспроможність Америки”, – сказав представник компанії.
Керівництво Facebook заявило, що, вводячи еміграційні обмеження президент Трамп використовує пандемію коронавірусу, щоб виправдати свої дії.
Також проти указу Трампа виступили генеральний директор Tesla Ілон Маск і президент Microsoft Бред Сміт. Проти висловилися в Uber і PayPal.
Варто зазначити, що візові обмеження почнуть діяти 24 червня.
За оцінками Інституту міграційної політики у Вашингтоні, заборона віз не дасть можливості приїхати 219 тисячам тимчасових працівників.
Нові обмеження будуть діяти до кінця 2020 календарного року і можуть бути продовжені.
Указ не поширюється на тих, хто вже знаходиться в США.
- Нагадаємо, станом на 17 квітня у США 22 млн осіб залишилися без роботи через коронавірус.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.