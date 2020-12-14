Довгий час Каліфорнія зі своєю Кремнієвою долиною вважалася безперечним світовим центром цифрових технологій. Зараз відомі компанії переїжджають з Каліфорнії в Техас.

Про це повідомляє CNN.

Кремнієва долина була епіцентром технічної індустрії протягом десятиліть, починаючи з 1938 року, коли Білл Хьюлетт і Девід Паккард почали возитися в гаражі в Пало-Альто.

Але це може змінитися. Мабуть, саме яскраве тому свідчення: нащадок заснованої ними компанії, Hewlett Packard Enterprise (HPE), перенесе свою штаб-квартиру в Техас. У п’ятницю ще один давній прихильник Кремнієвої долини, Oracle (ORCL), оголосив про плани приєднатися до них, заявивши, що він перенесе свою штаб-квартиру в Остін.

Ряд високопоставлених технологічних інвесторів і керівників також залишають Сан-Франциско: минулого тижня Ілон Маск сказав, що переїхав до Техасу після продажу своїх будинків в Bel Air на початку цього року.

Таких дій слід очікувати під час пандемії, коли люди все одно працюють з дому. Кілька технологічних компаній заявили, що нададуть співробітникам можливість постійно працювати з дому навіть після закінчення пандемії.

Але перенесення корпоративної штаб-квартири, засновників компаній і відомих венчурних інвесторів вказує на корпоративну діаспору технологічної індустрії – і то, що деякі називають “технологічним виїздом” з району Затоки.

Деякі з тих, хто вже покинув Сан-Франциско, скаржилися на безгосподарність в місті і штаті. Хоча незрозуміло, що саме вони мають на увазі, адже Каліфорнія ввела обмеження, пов’язані з Covid-19, які деякі в сфері технологій, особливо Маск, критикували (хоча інші в галузі дотримувалися протилежної точки зору). Для порівняння, Флорида і Техас ввели кілька менш суворі обмеження.

У Кремнієвій долині також відомі високі ціни на нерухомість. У Каліфорнії високі ставки прибуткового податку з населення, а у Флориді і Техасі їх немає.

Куди вони йдуть?

Технологічна компанія, що переїздить до Техасу і особливо в Остін, навряд чи стане новаторською. Технологічний центр, який отримав назву “Силіконові пагорби”, вже є домом для лідерів галузі, включаючи Advanced Micro Devices (AMD), Dell (DELL) та інші.

За даними Торгової палати Остіна, станом на листопад цього року в Остін переїхали 39 компаній у сфері високих технологій та інших галузей. Серед них 8VC, венчурна компанія, керована співзасновником Palantir Джо Лонсдейлом. Tesla (TSLA) також будує об’єкт площею 4 мільйони квадратних футів недалеко від Остіна, який, як очікується, створить 5000 робочих місць, як показують звіти Палати.

І хоча це не технічна фірма, виробник електронних сигарет Juul Labs в минулому році переніс свій корпоративний офіс з району Затоки в Остін.

Принаймні, один технологічний лідер випередив усіх, відмовившись від Кремнієвої долини на протилежному узбережжі – на початку цього місяця співзасновник Reddit Алексіс Оганян повідомив, що переїхав з Сан-Франциско до Флориди кілька років тому. (Серена Вільямс, тоді його наречена, а тепер його дружина, жила там багато років).

“Люди [були] шоковані. “Але як ви будете вести бізнес з Південної Флориди?” Три роки по тому моє ділове життя [] йде досить добре”, – сказав Оганян.

Goldman Sachs, який базується в Нью-Йорку, також, як повідомляється, розглядає можливість перенесення деяких підприємств в Майамі.

Хто йде?

Ось короткий виклад деяких гучних імен в сфері технологій, які оголосили про плани залишити Залив і переїхати в Техас тільки в цьому році:

Hewlett Packard Enterprises: Раніше в цьому місяці компанія оголосила про плани перенесення штаб-квартири з Сан-Хосе в Техас. Х’юстон вже є найбільшим центром зайнятості, і компанія будує в місті новий кампус.

Oracle: Oracle переносить штаб-квартиру з Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, в Остін, хоча планує зберегти присутність в Каліфорнії.

Ілон Маск: Генеральний директор Tesla повідомив про свій переїзд з Каліфорнії в Техас під час щорічного саміту Ради директорів The Wall Street Journal минулого тижня.

8VC: Венчурна компанія Джо Лонсдейла переносить свою штаб-квартиру з Кремнієвої долини в Остін.

Дрю Х’юстон: Генеральний директор Dropbox (DBX) придбав будинок в Остіні і планує зробити його своїм постійним місцем проживання, згідно зі звітом The Information минулого місяця.

FileTrail: Фірма, раніше базувалася в Сан-Хосе, яка виробляє програмне забезпечення для управління документами для юридичних фірм, переїхала в Остін в квітні.

DZS Inc.: В березні компанія з виробництва телекомунікаційного обладнання заявила, що перенесе штаб-квартиру з Окленда, штат Каліфорнія, в Плейно, штат Техас, і створить в місті новий “інженерний центр передового досвіду”.

QuestionPro: Ця компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для онлайн-опитувань, оголосила про переїзд з району Затоки в Остін в січні.

І ось деякі з тих, хто недавно переїхав до Флориди:

Девід Блумберг: Засновник і керуючий партнер компанії Blumberg Capital, що займається венчурним капіталом, виїхав з району затоки в Майамі, як повідомила на початку цього місяця San Francisco Business Times.

Кіт Рабуа: Рабуа, генеральний партнер Founders Fund і колишній керівник PayPal і LinkedIn, минулого місяця сказав репортерові Fortune, що він їде з Затоки в Майамі.

Джон Орінгер: Засновник і виконавчий голова Shutterstock, колишній житель Нью-Йорка, в жовтні купив особняк в Майамі-Біч за 42 мільйони доларів, повідомляє South Florida Business Journal. З тих пір Орінгер заснував Pareto Holdings, фірму, націлену на створення та інвестування стартапів в сфері технологій Майамі.

Поки Кремнієву долину покинула лише невелика частина технологічного світу, тим не менш, це може спонукати задуматися про відхід і інші, більш великі компанії. Прийняття таких рішень може загрожувати домінуванню цій галузі як центру світових технологій.