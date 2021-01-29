Про це повідомила пресслужба компанії.
Основна технологія віддаленої зарядки Xiaomi полягає в космічному позиціонуванні та передачі енергії. Зарядна батарея Xiaomi власної розробки має п’ять вбудованих антен з фазовими перешкодами, які можуть точно визначати місце розташування смартфона. Масив управління фазою, що складається з 144 антен, передає хвилі міліметрового діапазону безпосередньо на телефон за допомогою формування променя.
Одночасно заряджатися можуть кілька пристроїв при максимальній потужності 5 ват на кожен з них.
У компанії заявили, що “вітальні майбутнього будуть повністю бездротовими”, а Mi Air Charge буде працювати не тільки зі смартфонами, а також з розумними годинами, браслетами та іншими портативними пристроями.
- Раніше компанія Xiaomi представила телевізор Mi QLED TV 4K 55, який отримав Android 10, HDMI 2.1 і інші сучасні функції.