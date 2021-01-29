Китайська корпорація Xiaomi анонсувала нову бездротову систему зарядки Air Charge, яка може заряджати декілька пристроїв одночасно на відстані до декількох метрів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основна технологія віддаленої зарядки Xiaomi полягає в космічному позиціонуванні та передачі енергії. Зарядна батарея Xiaomi власної розробки має п’ять вбудованих антен з фазовими перешкодами, які можуть точно визначати місце розташування смартфона. Масив управління фазою, що складається з 144 антен, передає хвилі міліметрового діапазону безпосередньо на телефон за допомогою формування променя.

Одночасно заряджатися можуть кілька пристроїв при максимальній потужності 5 ват на кожен з них.

У компанії заявили, що “вітальні майбутнього будуть повністю бездротовими”, а Mi Air Charge буде працювати не тільки зі смартфонами, а також з розумними годинами, браслетами та іншими портативними пристроями.