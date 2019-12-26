Глава посольства США в Україні Вільям Тейлор не вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков упевнений в причетності фігурантів справи Шеремета до вбивства журналіста.

Про це дипломат повідомив після брифінгу в Генеральній прокуратурі України, передає “Європейська правда”.

За словами Тейлора, Аваков провів брифінг за участю послів іноземних держав, під час якого попросив про допомогу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, яке відбулося влітку 2016 року.

“Аваков провів дуже докладний брифінг для нас, іноземних послів. Однак я читаю, що пише українська преса, і прекрасно розумію, що є запитання. Аваков попросив у кількох держав-партнерів про допомогу (в розслідуванні — ред.). І я знаю, що деякі з них зараз вивчають, як могли б допомогти”, — зазначив тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Також дипломат заявив, що Аваков не повідомляв їм про наявні у розслідування висновки, і висловив думку, що у міністра немає впевненості щодо причетності до вбивства осіб, які були висунуті офіційні звинувачення.

“Він не повідомив нам про свої висновки, але він сказав, що попереду “багато роботи”. Тому я дійсно не думаю, що він і сам впевнений”, — додав Тейлор.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.