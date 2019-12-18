Про це повідомляє The New York Times.

У короткому електронному листі листі журналістам Тейлор сказав, що поїде на початку січня, тому що його тимчасове призначення в Україні в червні закінчується. Відповідно до Закону про вакансії політичні особи, які призначаються на чинну посаду, можуть займати її лише протягом приблизно 200 днів.

“Адміністрація скоро призначить постійного посла”, — додав він.

Нагадаємо, Тейлор є одним з ключових свідків у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Виступаючи в Конгресі, Тейлор, зокрема, заявляв, що американського лідера Дональда Трампа більше “турбує” справу Байдена “, ніж Україна”. Також він підтверджував зв’язок затримки військової допомоги Україні з боку американського лідера й політично мотивованих розслідувань, яких Трамп добивався.

У свою чергу президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що не знайомий з ключовими свідками, які виступають на відкритих слуханнях у Конгресі у справі про імпічмент, зокрема – з повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.