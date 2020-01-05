Колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор розповів, яку зброю Вашингтон надасть нашій країні в 2020 році.

Про це він поінформував в інтерв’ю ТСН.

За словами Тейлора, цього року Україна отримає від Сполучених Штатів системи озброєння, зокрема, протикорабельні ракети.

“Конгрес США вже підписався під конкретними видами озброєння. Ми вже говорили про них. Це протикорабельні ракети, безпілотники, радіокомунікаційне обладнання… Це те, що буде надходити. І це важливий компонент для того, щоб Україна могла захищатися від росіян”, – зазначив дипломат.

Тейлор уточнив, що Конгрес США раніше ухвалив закон про бюджет, в якому допомогу Україні в сфері безпеки збільшено до $ 300 млн. Він наголосив, що конгресмени дали чітко зрозуміти, що не сприймуть будь-яких нових затримок у наданні допомоги нашій країні.

“Конгрес ухвалив закон про бюджет, в якому допомогу Україні в сфері безпеки збільшено з $ 250 млн до $ 300 млн. Але необхідна ще одна постанова – дозвіл на асигнування цих грошей. Це прекрасна демонстрація потужної підтримки американським Конгресом українських військових. Підтримка включає і зброю, зокрема, протикорабельні ракети, а також контрбатарейні радари, прилади нічного бачення, які дуже важливі для українських солдатів. Це те, з чого складається ця допомога. І Конгрес дуже стурбований будь-якими затримками, будь-якою паузою й наданні військової допомоги. Конгресмени дали чітко зрозуміти і адміністрації США, і всьому світу, що вони налаштовані, щоб Україна якомога швидше отримала цю допомогу”, – розповів Тейлор.