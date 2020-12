Про це повідомляє видання Billboard.

Реліз “Evermore” став повною несподіванкою, оскільки лише в липні цього року Свіфт представила альбом “Folklore”.

Про вихід нового, дев’ятого, студійного альбому співачка оголосила напередодні в своїх соціальних мережах.

Свіфт назвала “Evermore” продовженням пластинки “Folklore”.

“Простіше кажучи, ми просто не могли перестати писати пісні. Якщо спробувати висловитися поетичніше, було таке відчуття, що ми стоїмо на краю лісу з “Folklore” і перед нами вибір: повернути і повернутися або вирушити далі в нетрі цієї музики. Ми вирішили заглянути глибше. Я ніколи не робила такого раніше. Я завжди розглядала альбоми як разові епохи і переходила до планування наступної після релізу чергового альбому. Але з “Folklore” відбулося щось інше “, – зазначила Тейлор Свіфт.

“Мені сподобалося, що ви оцінили фантастичні пейзажі, трагічні історії та епічні розповіді про втрачене і знайдене кохання. Тому я просто продовжила їх складати”, – додала співачка.

У новому альбомі “Evermore” 15 пісень, серед яких є спільні роботи з американським інді-фолк колективом Bon Iver, американськи інді-рок-гуртом The National та американським рок-гуртом Haim.

Версія Deluxe включатиме дві бонусні пісні: “Right Where You Left Me” та “It’s Time To Go”.

Крім того, Свіфт випустила відеокліп на сингл “Willow” з нового альбому. На інші пісні зняли лірик-відео.

